Inscrições para ocupação dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, em Caxias, abrem segunda-feira; saiba como vai funcionar

Começa na próxima segunda-feira (6) o período para que as famílias de Caxias do Sul demonstrem o interesse em ocupar os 440 apartamentos do Residencial San Gennaro. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, e está sendo erguido na região do bairro Reolon.

O processo de inscrição será feito online, por meio do software Habisoft. O sistema irá pontuar quem tem direito ao Minha Casa, Minha Vida, além de traçar um perfil de interesse para os próximos empreendimentos em Caxias, segundo Rodrigo Bordin, gerente da Diretoria de Moradia Popular, da secretaria Municipal da Habitação.

Alguns dos principais critérios serão a renda de até dois salários mínimos, mães solteiras e pessoas com deficiência na família. No entanto, a definição do peso de cada pontuação, conforme Bordin, ainda não está estabelecido, e será definida até o final do ano.

— Se paga aluguel e ganha mais de dois salários mínimos (por exemplo) pode se inscrever, até para que possamos ter controle para saber a demanda para critérios de outros tipos de empreendimentos — afirma o gerente.

De acordo com Bordin, em janeiro do ano que vem será feito o corte dos 440 selecionados e, até março — quando as obras deverão atingir os 50% de conclusão —, estarão definidas as famílias contempladas.

Como as inscrições serão feitas de forma online, a secretaria da Habitação terá atendimentos presenciais para auxiliar a população. Será de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na sede da pasta, que fica na prefeitura. Ainda assim, em caso de necessidade, serão feitos mutirões. O link do Habisoft será disponibilizado no site da prefeitura na manhã de segunda-feira.

— Nessa fase não cobramos documentos, mas depois tudo terá que ser comprovado — alerta Bordin.

O residencial

Serão erguidos dois conjuntos residenciais, o San Gennaro I e o San Gennaro II, na Rua Tânia Tonet: um com 200 apartamentos e outro com 240. Cada moradia terá aproximadamente 51 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. A previsão de conclusão é para outubro de 2026.