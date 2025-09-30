Geral

Residencial San Genaro
Notícia

Inscrições para ocupação dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, em Caxias, abrem segunda-feira; saiba como vai funcionar

Famílias devem fazer o cadastro pelo software Habisoft. Os escolhidos devem ser anunciados até março de 2026, quando as obras atingirão 50% de conclusão

Marcos Cardoso

