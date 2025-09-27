Inscrições para concurso público da prefeitura de Caxias se encerram neste domingo

Inscrições devem ser feitas no site da Legalle. Porthus Junior / Agencia RBS

Encerra-se neste domingo (28) o prazo para os interessados em participar do concurso público 02/2025 da prefeitura de Caxias do Sul. Os salários variam entre R$ 5.524,52 e R$ 18.414,99, para cargas horárias de 12 a 40 horas semanais. Além disso, entre os benefícios, está o auxílio-alimentação no valor de R$ 854,70.

Conforme a prefeitura de Caxias, são 35 vagas iniciais e formação de cadastro reserva para 14 cargos, todos de ensino superior. O valor da inscrição é de R$ 130.

As vagas são para contador, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletrônico, médico e médico nas especialidades: dermatologista, ginecologista e obstetra, hematologista e hemoterapeuta, neurologista, neurologista pediatra, pediatra, psiquiatra, psiquiatra da infância e adolescência, reumatologista e médico da estratégia de saúde da família.