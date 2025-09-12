Inscrições para 440 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, em Caxias, abrem no dia 6 de outubro

Empreendimento está previsto para ser entregue em outubro de 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

Famílias que ganham até dois salários mínimos poderão se inscrever, a partir do dia 6 de outubro, para ocupar os apartamentos do Residencial San Gennaro, em Caxias do Sul.

O empreendimento da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida está em construção no loteamento San Gennaro e deve ficar pronto em outubro do ano que vem.

Pela primeira vez, as inscrições serão realizadas de forma digital por meio do software Habisfot que irá pontuar quem tem direito ao programa e traçar um perfil de interesse para os próximos empreendimentos de habitação popular em Caxias.

De acordo com o gerente da Diretoria de Moradia Popular da secretaria de Habitação, Rodrigo Bordin, servidores da pasta estão se adaptando para, até outubro, orientarem os interessados em como realizar as inscrições:

— O sistema que já foi utilizado pelo município na regularização fundiária faz a seleção dos inscritos.

No sistema serão incluídos dados socioeconômicos das famílias que deverão ser comprovados em caso de contemplação. O Habisoft permanecerá aberto para interessados em outros empreendimentos programados pela prefeitura, como o Morada dos Vales. O conjunto habitacional que será construído no Jardim Oriental terá 496 apartamentos e conhecerá na próxima semana a empresa responsável pela construção.

— A pessoa que se inscrever, mas não se enquadrar, poderá participar de outros programas e o sistema irá nos fornecer dados importantes para as próximas políticas habitacionais. Saberemos em quais regiões há mais necessidade de instalações, por exemplo.

O terreno onde está sendo construído o residencial San Gennaro foi doado pelo município e o empreendimento, orçado em R$ 94,8 milhões, está sendo construído pela empresa Belmais, de Bento Gonçalves.