Ingressos à venda para a 11ª edição do Mão Amiga Gourmet, em Caxias do Sul

A 11ª edição do Mão Amiga Gourmet ocorrerá no dia 29 de novembro, a partir das 19h30min, no Restaurante Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Nesta edição, o evento gastronômico e beneficente reunirá 13 cozinhas, compostas por representantes de empresas de diversos segmentos da cidade, com cardápios variados, que vão de comidas típicas italianas e alemãs até peixes e frutos do mar.
O Mão Amiga Gourmet apoia as ações do Projeto Fortalecendo Famílias, cujo intuito é auxiliar a permanência de crianças na rede de Educação Infantil e seus pais no mercado de trabalho. Envolve anualmente mais de 60 empresas, com a participação superior a 800 pessoas.
Desde a sua criação, em 2014, o jantar já possibilitou que mais de R$ 1 milhão fossem aplicados na compra de vagas e oportunizou que mais de 2,7 mil mensalidades fossem pagas. O Projeto Mão Amiga já atendeu mais de 9,5 mil crianças de zero a quatro anos de famílias em situação de vulnerabilidade social.
No último ano, foram arrecadados R$ 147 mil, que foram utilizados para custear mais de 380 mensalidades nas escolas infantis parceiras do projeto.
No cardápio estará incluso sobremesa, que será da Delícia Sorvelândia e bebidas, como água, refrigerante, cerveja, vinho tinto e branco, espumante brut e moscatel. Os ingressos custam R$ 230 por pessoa e podem ser adquiridos na secretaria do Mão Amiga ou com as cozinhas participantes.
Confira as cozinhas:
COZINHA A: Sicredi Pioneira
- Cozinheiros: Chef Duda Costa, Braian Borges, Rafael Sachetto, Cassiana Bisinella, Michele Braun
- Cardápio: Gnocchi de batata na manteiga, com fonduta de queijo e pesto genovês, porpetta caramelizada
COZINHA B: Up Man / Everest Construtora / Hyto Sistemas Hidráulicos
- Cozinheiros: Gustavo Luís Toigo, Sidimar Remussi, Eliandro Modesto da Silva, João Vitor Remussi e Adelar José Toigo
- Cardápio: Menarosto Vicentina (espetinho de frango com toucinho), polenta Bellunese e radicci trevisano
COZINHA C: Gráfica e Editora São Miguel / Rádio Mais Nova
- Cozinheiros: Joel Gubert, Paulo Benedetti, Eron Voesch, Alceu Ferronato, Álvaro Morés
- Cardápio: Costela suína assada em baixa temperatura marinada na cachaça envelhecida e em ervas finas, com purê de moranga cabotiá e barbecue de goiabada
COZINHA D: Cyncly (Promob-Focco)
- Cozinheiros: Grasiela Toss, Leandro Sperandio, Luciane Erthal, Renato Lorandi, Tatiane Susin
- Cardápio: Paella de frutos do mar
COZINHA E: BT Fixo/ Mitec/ VLP Nobreaks
- Cozinheiros: Ricardo Zilio, Neimar Tonin, Maicon Tonin e Vandro Luiz Pezzin
- Cardápio: Filé ao molho mostarda, risoto de aspargos e mix de folhas e frutas
COZINHA F: Microempa
- Cozinheiros: Antonio Carlos Bressan, Tiago Fernando de Azevedo, Jovenil Vitt Lima, Ismael Maggi, Ademar Bassanesi
- Cardápio: Costelão à moda Microempa
COZINHA G: Otimiza Consultoria/ Compusyx
- Cozinheiros: Cláudia Betiol, Cissione Tiburi, Rafael Bettiol, Rafael Gazolla
- Cardápio: Eisbein (joelho de porco), Coleslaw (salada de repolho), batatas gratinadas e farofa crocante
COZINHA H: Prefeitura de Caxias do Sul
- Cozinheiros: Adiló Didomenico, Edson Nespolo, Alfonso Willenbring Junior, João Uez, Rodrigo Tolves, Leonardo Nickel
- Cardápio: Ravioli de frango com ricota ao molho de 4 queijos, filé ao molho Paris, Salada Burgol
COZINHA I: Metalúrgica Guarany - 70 anos
- Cozinheiros: Jean Carlos Moreira, João Cândido, Leandro Marcante, Márcio Vieira, Ricardo Alves
- Cardápio: Salmão na crosta de massa folhada, mousseline de batata baroa e farofa crocante de bacon e banana
COZINHA J: Jost
- Cozinheiros: Marving Carvajal, Carlos Silva, Carsten Franke
- Cardápio: Seleção de linguiças típicas alemãs com pretzel mostarda preta e chucrute; Schupfnudeln com molho bechamel, bacon (opcional), cogumelos frescos e brócolis; Apfelstrudell com sorvete artesanal de baunilha ou chantilly de baunilha
COZINHA K: Paza Reis Advogados Associados / VSM Advogados Associados / Flávio Zanettini Advocacia
- Cozinheiros: Volmir Paza, Flávio Zanettini, César Augusto Tomé, Gilson Nunes, Márcio Devenz
- Cardápio: Ossobuco preparado à moda toscana, com polenta cremosa repousada em crostini de parmesão, acompanhado de salada caprese
COZINHA L: Senalba Caxias
- Cozinheiras: Ângela Maria Catarina, Rosecler Massoco Gomes, Debora Leite Fin, Daisy Mara Souza Ferreira, Rita Bacedo Martins
- Cardápio: Canapés de boas-vindas, filé de frango à manteiga, risoto de funghi, saladas caesar
COZINHA M: Toigun Conserto e Customização de Armas / Pezzi Arquitetos / Alternativa Componentes / Control ARC
- Cozinheiros: Ezequiel Toigo, Maurício Pezzi, Rogério Dallagnol, Vander Strapazzon
- Cardápio: Matambre recheado e tortei ao molho de nata e sálvia
Programe-se:
- O quê: 11ª edição do jantar beneficente Mão Amiga Gourmet
- Quando: 29 de novembro (sábado), a partir das 19h30min
- Onde: Restaurante Tulipa (junto aos pavilhões da Festa da Uva)
- Ingressos: R$ 230 por pessoa, adquiridos na secretaria do Mão Amiga ou com as cozinhas participantes