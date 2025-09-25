Ingressos à venda para a 11ª edição do Mão Amiga Gourmet, em Caxias do Sul

A 11ª edição do Mão Amiga Gourmet ocorrerá no Restaurante Tulipa. Jonas Rosa / Divulgação

A 11ª edição do Mão Amiga Gourmet ocorrerá no dia 29 de novembro, a partir das 19h30min, no Restaurante Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Nesta edição, o evento gastronômico e beneficente reunirá 13 cozinhas, compostas por representantes de empresas de diversos segmentos da cidade, com cardápios variados, que vão de comidas típicas italianas e alemãs até peixes e frutos do mar.

O Mão Amiga Gourmet apoia as ações do Projeto Fortalecendo Famílias, cujo intuito é auxiliar a permanência de crianças na rede de Educação Infantil e seus pais no mercado de trabalho. Envolve anualmente mais de 60 empresas, com a participação superior a 800 pessoas.

Desde a sua criação, em 2014, o jantar já possibilitou que mais de R$ 1 milhão fossem aplicados na compra de vagas e oportunizou que mais de 2,7 mil mensalidades fossem pagas. O Projeto Mão Amiga já atendeu mais de 9,5 mil crianças de zero a quatro anos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

No último ano, foram arrecadados R$ 147 mil, que foram utilizados para custear mais de 380 mensalidades nas escolas infantis parceiras do projeto.

No cardápio estará incluso sobremesa, que será da Delícia Sorvelândia e bebidas, como água, refrigerante, cerveja, vinho tinto e branco, espumante brut e moscatel. Os ingressos custam R$ 230 por pessoa e podem ser adquiridos na secretaria do Mão Amiga ou com as cozinhas participantes.

Confira as cozinhas:

COZINHA A: Sicredi Pioneira

Cozinheiros: Chef Duda Costa, Braian Borges, Rafael Sachetto, Cassiana Bisinella, Michele Braun

Chef Duda Costa, Braian Borges, Rafael Sachetto, Cassiana Bisinella, Michele Braun Cardápio: Gnocchi de batata na manteiga, com fonduta de queijo e pesto genovês, porpetta caramelizada

COZINHA B: Up Man / Everest Construtora / Hyto Sistemas Hidráulicos

Cozinheiros: Gustavo Luís Toigo, Sidimar Remussi, Eliandro Modesto da Silva, João Vitor Remussi e Adelar José Toigo

Gustavo Luís Toigo, Sidimar Remussi, Eliandro Modesto da Silva, João Vitor Remussi e Adelar José Toigo Cardápio: Menarosto Vicentina (espetinho de frango com toucinho), polenta Bellunese e radicci trevisano

COZINHA C: Gráfica e Editora São Miguel / Rádio Mais Nova

Cozinheiros: Joel Gubert, Paulo Benedetti, Eron Voesch, Alceu Ferronato, Álvaro Morés

Joel Gubert, Paulo Benedetti, Eron Voesch, Alceu Ferronato, Álvaro Morés Cardápio: Costela suína assada em baixa temperatura marinada na cachaça envelhecida e em ervas finas, com purê de moranga cabotiá e barbecue de goiabada

COZINHA D: Cyncly (Promob-Focco)

Cozinheiros: Grasiela Toss, Leandro Sperandio, Luciane Erthal, Renato Lorandi, Tatiane Susin

Grasiela Toss, Leandro Sperandio, Luciane Erthal, Renato Lorandi, Tatiane Susin Cardápio: Paella de frutos do mar

COZINHA E: BT Fixo/ Mitec/ VLP Nobreaks

Cozinheiros: Ricardo Zilio, Neimar Tonin, Maicon Tonin e Vandro Luiz Pezzin

Ricardo Zilio, Neimar Tonin, Maicon Tonin e Vandro Luiz Pezzin Cardápio: Filé ao molho mostarda, risoto de aspargos e mix de folhas e frutas

COZINHA F: Microempa

Cozinheiros: Antonio Carlos Bressan, Tiago Fernando de Azevedo, Jovenil Vitt Lima, Ismael Maggi, Ademar Bassanesi

Antonio Carlos Bressan, Tiago Fernando de Azevedo, Jovenil Vitt Lima, Ismael Maggi, Ademar Bassanesi Cardápio: Costelão à moda Microempa

COZINHA G: Otimiza Consultoria/ Compusyx

Cozinheiros: Cláudia Betiol, Cissione Tiburi, Rafael Bettiol, Rafael Gazolla

Cláudia Betiol, Cissione Tiburi, Rafael Bettiol, Rafael Gazolla Cardápio: Eisbein (joelho de porco), Coleslaw (salada de repolho), batatas gratinadas e farofa crocante

COZINHA H: Prefeitura de Caxias do Sul

Cozinheiros: Adiló Didomenico, Edson Nespolo, Alfonso Willenbring Junior, João Uez, Rodrigo Tolves, Leonardo Nickel

Adiló Didomenico, Edson Nespolo, Alfonso Willenbring Junior, João Uez, Rodrigo Tolves, Leonardo Nickel Cardápio: Ravioli de frango com ricota ao molho de 4 queijos, filé ao molho Paris, Salada Burgol

COZINHA I: Metalúrgica Guarany - 70 anos

Cozinheiros: Jean Carlos Moreira, João Cândido, Leandro Marcante, Márcio Vieira, Ricardo Alves

Jean Carlos Moreira, João Cândido, Leandro Marcante, Márcio Vieira, Ricardo Alves Cardápio: Salmão na crosta de massa folhada, mousseline de batata baroa e farofa crocante de bacon e banana

COZINHA J: Jost

Cozinheiros: Marving Carvajal, Carlos Silva, Carsten Franke

Marving Carvajal, Carlos Silva, Carsten Franke Cardápio: Seleção de linguiças típicas alemãs com pretzel mostarda preta e chucrute; Schupfnudeln com molho bechamel, bacon (opcional), cogumelos frescos e brócolis; Apfelstrudell com sorvete artesanal de baunilha ou chantilly de baunilha

COZINHA K: Paza Reis Advogados Associados / VSM Advogados Associados / Flávio Zanettini Advocacia

Cozinheiros: Volmir Paza, Flávio Zanettini, César Augusto Tomé, Gilson Nunes, Márcio Devenz

Volmir Paza, Flávio Zanettini, César Augusto Tomé, Gilson Nunes, Márcio Devenz Cardápio: Ossobuco preparado à moda toscana, com polenta cremosa repousada em crostini de parmesão, acompanhado de salada caprese

COZINHA L: Senalba Caxias

Cozinheiras: Ângela Maria Catarina, Rosecler Massoco Gomes, Debora Leite Fin, Daisy Mara Souza Ferreira, Rita Bacedo Martins

Ângela Maria Catarina, Rosecler Massoco Gomes, Debora Leite Fin, Daisy Mara Souza Ferreira, Rita Bacedo Martins Cardápio: Canapés de boas-vindas, filé de frango à manteiga, risoto de funghi, saladas caesar

COZINHA M: Toigun Conserto e Customização de Armas / Pezzi Arquitetos / Alternativa Componentes / Control ARC

Cozinheiros: Ezequiel Toigo, Maurício Pezzi, Rogério Dallagnol, Vander Strapazzon

Ezequiel Toigo, Maurício Pezzi, Rogério Dallagnol, Vander Strapazzon Cardápio: Matambre recheado e tortei ao molho de nata e sálvia

