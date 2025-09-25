Geral

Jantar beneficente
Notícia

Ingressos à venda para a 11ª edição do Mão Amiga Gourmet, em Caxias do Sul

Evento ocorrerá no dia 29 de novembro, a partir das 19h30min, no Restaurante Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva

Pioneiro

