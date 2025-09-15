Incêndio destrói casa no bairro Jardim dos Pampas, em Vacaria

O chamado foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 9h56min desta segunda (15). Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã desta segunda-feira (15), em Vacaria. O chamado foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 9h56min, na Rua Carlinhos Andrighetti, no bairro Jardim dos Pampas.

Segundo a bombeira Tainara Poletto, a residência, com cerca de 25 metros quadrados, foi totalmente consumida pelas chamas. A moradora relatou que havia deixado o fogo aceso no fogão a lenha e saiu até a casa de uma vizinha. Momentos depois, viu o fogo já tomando conta do imóvel.