Incêndio destrói casa no bairro Jardim dos Pampas, em Vacaria

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã desta segunda-feira (15), em Vacaria. O chamado foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 9h56min, na Rua Carlinhos Andrighetti, no bairro Jardim dos Pampas.
Segundo a bombeira Tainara Poletto, a residência, com cerca de 25 metros quadrados, foi totalmente consumida pelas chamas. A moradora relatou que havia deixado o fogo aceso no fogão a lenha e saiu até a casa de uma vizinha. Momentos depois, viu o fogo já tomando conta do imóvel.
Um casal residia no local, mas ninguém se feriu. Uma residência ao lado da que foi atingida pelo fogo teve danos na varanda.