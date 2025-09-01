Incêndio destrói casa no bairro Haideé, em Vacaria

Fogo começou por volta das 5h11min, em uma residência localizada na Rua Cláudio Boff. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma casa de madeira na madrugada desta segunda-feira (1º), em Vacaria. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h11min, em uma residência localizada na Rua Cláudio Boff, no bairro Haideé.

Segundo informações repassadas pela bombeira Tainara Poletto, no local moravam sete pessoas. Todas elas conseguiram sair a tempo do local e não se feriram.

Uma outra casa localizada nos fundos do terreno teve apenas danos nos beirais e nas janelas.