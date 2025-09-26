Incêndio atinge serraria na RS-020, em São Francisco de Paula

Fogo foi de grandes proporções. Reprodução / Daniel Gross

Um incêndio atingiu uma serraria, na RS-020, em São Francisco de Paula, na madrugada desta sexta-feira (26). O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado por volta das 4h10min para o atendimento no Distrito Industrial. A empresa afetada é a Mac Garcia.

De acordo com o comandante da guarnição, Sérgio Gajardo, o incêndio foi de grandes proporções, mas ninguém se feriu. Prestaram apoio equipes dos bombeiros de Canela e da empresa Unidos, de Cambará do Sul, totalizando cinco caminhões e em torno de 10 servidores no combate às chamas.

Apesar de o fogo ter sido controlado, a fase de rescaldo seguiu pelo menos ao longo da manhã. Conforme Gajardo, as causas ainda não são conhecidas, entretanto, a suspeita é de que o sinistro tenha começado em uma estufa de secagem de madeira.

— No local tem muita madeira armazenada porque eles não estão exportando nesse período de oscilação política — afirma o comandante.

Em reportagem no mês passado, a Mac Garcia informou que exporta 95% dos seus produtos aos Estados Unidos, e que havia paralisado uma linha de produção e acumulava estoques em razão das taxas impostas pelo país norte-americano.