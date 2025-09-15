Incêndio atinge apartamento no bairro São Pelegrino, em Caxias; quatro pessoas precisaram de atendimento

Um incêndio registrado na tarde dessa segunda-feira (15), no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, fez com que quatro pessoas precisassem de atendimento por inalar fumaça. O caso ocorreu em um prédio na Rua Feijó Júnior.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h45min para combater as chamas. Conforme os bombeiros, o fogo iniciou em um apartamento do oitavo andar. Ao menos dois cômodos da unidade foram danificados pelas chamas.
Apesar de não ter feridos, três pessoas foram atendidas pelo Samu por inalar fumaça. Ainda, uma idosa acamada também recebeu atendimento.
Os bombeiros não souberam apontar a causa do fogo. A equipe segue no local realizando o rescaldo e, posteriormente, a varredura do local. O trânsito na Rua Feijó Júnior está em meia pista, o que exige atenção dos motoristas. A previsão é que o trabalho se encerre por volta das 16h.