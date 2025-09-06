Identificado homem morto após caminhão colidir contra barranco na RS-431, em Bento Gonçalves

A vítima, que era passageira do veículo, acabou morrendo na colisão e teve o corpo preso nas ferragens. Ana Júlia Griguol / RBS TV

Foi identificado como Matheus Stefano Fontana, de 30 anos e natural de Santa Maria, o homem que morreu em um acidente na RS-431 na tarde de sexta-feira (5), em Bento Gonçalves. Ele era ocupante de um caminhão que saiu da pista e colidiu contra um barranco no km 9 da rodovia estadual, na Linha Alcântara.

O veículo, uma Scania branca, descia a rodovia no sentido Bento Gonçalves-São Valentim do Sul quando teria saído da pista e colidido contra um paredão.

Uma segunda vítima foi encontrada lúcida no local, um homem de 27 anos, cuja identidade também não foi informada. Segundo os bombeiros, ele era o motorista do caminhão.