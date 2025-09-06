Geral

Trânsito
Notícia

Identificado homem morto após caminhão colidir contra barranco na RS-431, em Bento Gonçalves

Acidente foi registrado no km 9 da RS-431, na Linha Alcântara, por volta das 16h30min de sexta-feira

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS