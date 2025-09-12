Geral

IBGE lança pesquisa sobre enchente de 2024 na segunda; cidades da Serra foram selecionadas para responder questionário 

Entrevistas serão feitas exclusivamente por ligação. O contato que irá ligar para os moradores é o (21) 2142-0123. O IBGE orienta os moradores da região a salvar o número e ficar atento às ligações a partir de outubro  

