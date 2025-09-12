IBGE lança pesquisa sobre enchente de 2024 na segunda; cidades da Serra foram selecionadas para responder questionário 

Cidades atingidas por deslizamentos ou alagamentos na Serra, foram selecionadas para participar da pesquisa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança, na próxima segunda-feira (15), uma pesquisa especial sobre a enchente de 2024 ocorrida no Rio de Grande do Sul. O evento acontece na sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul.

Moradores da Serra Gaúcha estão entre os selecionados para responder ao questionário. Segundo o IBGE, o objetivo da pesquisa é entender como os gaúchos foram afetados e como está a vida um ano após o maior desastre climático da história do Estado.

Entre as cidades selecionadas para participar da pesquisa estão Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Gramado, Santa Tereza, São Valentim do Sul, São Jorge e Picada Café. Outras cidades escolhidas deverão ser anunciadas na segunda.

Os moradores devem ser contatados a partir de outubro. O contato será feito exclusivamente por ligação, através do telefone (21) 2142-0123. O IBGE orienta que os moradores da Serra salvem o contato e estejam atentos as ligações. As entrevistas devem ser finalizadas até 19 de dezembro deste ano.







