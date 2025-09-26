"Humilde e trabalhador, apaixonado pelo Ayrton Senna": jovem morto em acidente em Caxias era presidente de clube de carros antigos

Fiat Prêmio era um dos veículos de propriedade do rapaz. Redes sociais / @classiccarclubfarroupilha

Matheus Henrique, 23 anos, jovem que morreu em um acidente de trânsito na quinta-feira (25), era presidente do Classic Car Club, de Farroupilha. A associação realiza encontros de carros antigos na Serra.

A colisão envolveu o Ford Escort que Henrique dirigia e um caminhão, em um retorno na frente da empresa Menon, na RS-122, em Caxias do Sul. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O Classic Car Club é filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), que emitiu uma nota de pesar. Segundo o comunicado, divulgado nas redes sociais, "Henrique dedicou-se com entusiasmo à preservação da memória automotiva e ao fortalecimento do espírito de união entre os admiradores de veículos clássicos".

Integrante do clube e amigo, o comerciante Adriano Casagrande, 54, também destaca a paixão do jovem pelos carros antigos. De acordo com ele, Henrique, que trabalhava com horticultura, tinha três modelos atualmente: dois Ford Escort e um Fiat Prêmio.

O rapaz havia sido eleito à presidência do Classic Car Club para o biênio 2025/2026.

— Ele estava sempre pronto para divulgar, organizar e promover eventos. Um cara humilde e trabalhador, apaixonado pelo Ayrton Senna. Com certeza vai fazer muita falta — lamenta.