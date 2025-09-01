Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, recebe habilitação para realizar transplante de córneas 

Procedimento recupera a visão de pacientes que possuem problemas oculares. Comunicação Virvi Ramos / Divulgação

Habilitado em agosto para realizar transplante de córneas, o Hospital Virvi Ramos inicia setembro com duas cirurgias realizadas. O primeiro procedimento aconteceu na última terça-feira (26). O jovem Ryan Vieira Velasques, 23 anos, foi o primeiro paciente.

— Sempre tive dificuldade em enxergar com o olho direito. Com o passar dos anos foi piorando essa condição e o esquerdo também começou a apresentar problemas. No olho esquerdo consegui colocar uma lente especial, mas no direito precisava do transplante. Estava na espera desde o fim de 2023 — conta.

O transplante foi conduzido pela oftalmologista especialista em doenças da córnea Letícia Bocchese e pelo oftalmologista Walter Bocchese.

— Me sinto honrada em ser a primeira profissional a realizar um transplante de córnea no Hospital Virvi Ramos. Esse momento representa não apenas um avanço técnico, mas também o compromisso renovado com a missão de devolver a visão, a esperança e a qualidade de vida aos nossos pacientes — comentou a médica.

Já Walter Bocchese destacou que a ação representa um avanço para a cidade e uma nova chance para os pacientes recuperarem a visão.