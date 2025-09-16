Geral

Saúde 
Notícia

Hospital Virvi Ramos inaugura na próxima segunda-feira a obra definitiva de maternidade em Caxias

Desde julho do ano passado, espaço se tornou referência para partos via SUS no município e outras 49 cidades na região. Governador Eduardo Leite e secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, confirmaram presença na solenidade

Pioneiro

