Hospital Virvi Ramos inaugura na próxima segunda-feira a obra definitiva de maternidade em Caxias

Projeção é de que a maternidade do Virvi Ramos consiga atender entre cem e 130 partos por mês com a estrutura. Porthus Junior / Agencia RBS

O espaço definitivo da nova maternidade do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, será inaugurado na próxima segunda-feira (22), em um evento a ser realizado no espaço. A estrutura contará com Unidade Materno Infantil, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e Unidade de Internação.

A comunicação da instituição de saúde confirmou que, entre as autoridades presentes no evento estarão o governador do Estado, Eduardo Leite, e a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann. Os dois participam da solenidade em virtude do aporte financeiro feito pelo governo estadual para o Virvi Ramos reestruturar o espaço. Foram R$ 8,3 milhões repassados ao hospital.

O investimento total no projeto chega a R$ 17,8 milhões. Além do governo estadual, o deputado Mauricio Marcon (Podemos), em parceria com a prefeitura, repassou R$ 4,5 milhões para aquisição de equipamentos. Também via emenda parlamentar, a deputada federal Denise Pessôa (PT) direcionou cerca de R$ 4 milhões, incluindo a compra de um novo mamógrafo. E a Câmara de Vereadores contribuiu com R$ 1,076 milhão.

Para a diretora-executiva do hospital, Cleciane Doncatto Simsen, a inauguração da nova maternidade representa um marco para a instituição e para a região. Desde julho do ano passado, quando o Pompéia Ecossistema de Saúde encerrou o contrato com o município, o Virvi acolheu os partos do SUS na cidade em uma estrutura adaptada e transitória, enquanto as obras avançavam. Desde então, 1.128 partos já foram realizados no espaço.

Hoje, a UTI Neonatal conta com 10 leitos (oito destinados ao SUS e dois a convênios), todos em uma área planejada especificamente para a neonatologia. Cleciane destaca que, mesmo em uma estrutura provisória, os resultados foram expressivos: não houve óbitos maternos, e os protocolos de segurança foram rigorosamente cumpridos.

Porém, a improvisação, segundo Cleciane, exigiu mudanças significativas na rotina da casa de saúde, como a transferência da UTI adulto, o fechamento de uma sala destinada a cirurgias plásticas e a divisão do espaço de parto com cortinas para garantir privacidade mínima às gestantes.

— Funcionou, mas era um espaço provisório, adaptado, quase como um hospital de campanha. Fizemos o possível para acolher as gestantes com segurança e dignidade, mas não era o ideal — explica.

Agora, com 1,5 mil metros quadrados de área construída, a maternidade passa a concentrar toda a estrutura obstétrica no mesmo pavimento. Serão três salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), todas com banheiro privativo e uma delas equipada com banheira, para viabilizar, no futuro, protocolos de parto na água. A logística interna também foi redesenhada: em caso de necessidade de cesariana, a paciente poderá ser transferida diretamente para o centro cirúrgico no mesmo andar, sem necessidade de deslocamentos por corredores ou entre pavimentos.

— Estamos entregando uma área de primeiro mundo, com tecnologia e equipamentos de ponta. Será uma das melhores maternidades do Estado — destaca a diretora.

A mudança também garante mais eficiência nos atendimentos de urgência. Antes, em situações de duas cesarianas simultâneas, o hospital precisava cancelar cirurgias eletivas do bloco cirúrgico. Com a nova estrutura, haverá duas salas disponíveis exclusivamente para cesáreas, permitindo maior agilidade e evitando transtornos aos demais pacientes.

Para Cleciane, a inauguração simboliza não apenas a conquista de uma estrutura moderna, mas também um resgate da história do Virvi Ramos.

— Esse hospital já foi referência em materno-infantil no passado, formou a primeira residência de pediatria de Caxias. Agora, estamos retomando esse protagonismo com uma maternidade preparada para atender com excelência e dignidade as famílias de Caxias e de outras 49 cidades da região.