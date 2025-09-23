Geral

Hospital São Pedro, em Garibaldi, inaugura novo centro cirúrgico e setor de endoscopia

Investimento de R$ 3,3 milhões foi repassado pelo Programa Avançar. Segundo a instituição, novo espaço de cirurgias vai ampliar em 30% o número de procedimentos realizados

