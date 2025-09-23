Hospital São Pedro, em Garibaldi, inaugura novo centro cirúrgico e setor de endoscopia

No médio prazo, meta do hospital é dobrar a capacidade atual de cirurgias e alcançar 800 operações. Hospital São Pedro / Divulgação

O Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi, inaugurou nesta segunda-feira (22) o novo centro cirúrgico da instituição, ampliado com recursos do governo do Estado. O investimento de R$ 3,3 milhões foi repassado por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. A cerimônia contou com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Além do centro cirúrgico, o hospital entregou outras melhorias financiadas pelo programa. Dentre elas, o novo centro de endoscopia e colonoscopia, construído com aporte de R$ 904,5 mil, e a sala de recepção do setor e do bloco cirúrgico, reformada e equipada ao custo de R$ 1,4 milhão. Também foram adquiridos equipamentos para o bloco cirúrgico, no valor de R$ 788 mil. Ao todo, os repasses ao hospital somaram R$ 6,3 milhões.

Segundo o diretor administrativo da instituição, Jaime Kurmann, o novo centro cirúrgico vai ampliar em 30% o número de procedimentos realizados, passando de 400 para 520 cirurgias. No médio prazo, a meta é dobrar a capacidade atual e alcançar 800 operações.

A secretária Arita destacou que, além dos recursos do Avançar, o hospital foi beneficiado pelo programa Assistir, que aumentou em 524% os incentivos financeiros para a prestação de serviços hospitalares. Os repasses anuais subiram de cerca de R$ 1 milhão para mais de R$ 6 milhões.