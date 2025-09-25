Hospital de Canela retoma, com restrições, visitas a pacientes após surto de covid-19

O hospital conta com 222 funcionários. Reprodução/Facebook/Hospital de Canela

O Hospital de Caridade de Canela retomou nesta quinta-feira (25) as visitas aos pacientes internados, após a suspensão preventiva que havia sido determinada no último dia 15 em função de um surto de covid-19 entre funcionários da instituição.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais do hospital, o retorno acontece com restrições para garantir a proteção de pacientes, trabalhadores e da comunidade. Entre as medidas estabelecidas estão o limite de até três visitantes por paciente em cada horário de visita, o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos com álcool em gel e a proibição de entrada de pessoas que apresentem sintomas gripais.

Durante os 10 dias de suspensão, os atendimentos seguiram normalmente, com média de 200 pessoas recebidas diariamente, conforme havia informado o interventor da instituição, Emanoel Messias Morais do Nascimento. Na ocasião, ele destacou que os casos registrados entre os colaboradores foram leves e que a situação estava sob controle.

Relembre o caso

As visitas no Hospital de Caridade de Canela foram suspensas no dia 15, após o surto de covid-19 entre funcionários. Ao todo, 36 colaboradores testaram positivo para a doença, mas todos apresentaram apenas sintomas leves e estavam vacinados com quatro doses.

Segundo Nascimento, a instituição chegou a ter 21 profissionais retornando ao trabalho já no dia 17, enquanto os demais retornaram no dia 19. O hospital conta com 222 funcionários.