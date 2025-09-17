Hospital de Canela mantém atendimentos mesmo com suspensão de visitas após surto de covid-19

Em média, cerca de 200 pessoas são atendidas diariamente na instituição. Reprodução/Facebook/Hospital de Canela

Apesar da suspensão temporária das visitas aos pacientes em função de um surto de covid-19, o Hospital de Caridade de Canela segue com os atendimentos normalmente nesta quarta-feira (17). Em média, cerca de 200 pessoas são atendidas diariamente na instituição, que atua de forma filantrópica e conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de possuir dois convênios particulares.

Segundo o interventor do hospital, Emanoel Messias Morais do Nascimento, a situação é considerada estável, mesmo após o surto registrado entre os funcionários.

— Nós tivemos vários casos positivos entre os trabalhadores, mas hoje está estável. Não temos nenhum paciente grave e nenhum paciente internado — afirmou.

De acordo com ele, 36 colaboradores testaram positivo para covid-19 desde a terça-feira (9), quando os primeiros sintomas foram identificados. O hospital conta com 222 funcionários.

— No total, 21 já estão retornando ao trabalho nesta quarta-feira. Alguns seguem afastados, mas já estão em tratamento e voltam ao longo da semana — disse.

Nascimento explicou que todos os casos registrados entre os trabalhadores foram leves e que todos estão vacinados contra a covid-19 com quatro doses.

— O surto possivelmente começou depois que uma enfermeira que atua na triagem apresentou sintomas. Muitos pacientes com sintomas gripais se recusaram a usar máscara. Essa profissional atendeu a vários casos nesse dia e acabou sendo a primeira contaminada. Depois, outros colaboradores começaram a apresentar os mesmos sintomas — contou.

Nascimento reforça que os serviços seguem ativos:

— A equipe de higienização realizou a limpeza e a desinfecção em todos os setores para conter a circulação do vírus. O hospital continua recebendo normalmente os pacientes que precisam de atendimento.

Sobre a vacinação contra a covid-19 no município, ele afirmou que não há falta de doses, mas que neste momento a aplicação segue voltada aos grupos prioritários, como idosos, profissionais da saúde e da segurança.

A suspensão das visitas foi definida na última segunda-feira (15) para conter a circulação do vírus dentro da instituição e segue válida por 10 dias, podendo ser prorrogada conforme avaliação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

— No momento, o cenário mostra que não será necessário estender, mas, se entendermos que há aumento nos casos, a medida pode ser revista — explicou.