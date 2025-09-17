Geral

Hospital de Canela mantém atendimentos mesmo com suspensão de visitas após surto de covid-19

Segundo o interventor da instituição, Emanoel Messias Morais do Nascimento, dos 36 funcionários que testaram positivo para a doença, 21 já retornam ao trabalho nesta quarta

Pablo Ribeiro

