Galão de combustível ao lado de fogão a lenha explode e deixa homem com 70% do corpo queimado em Bento Gonçalves 

Um homem de 32 anos, cuja identidade não foi informada, ficou com cerca de 70% do corpo queimado após ser atingido pelas chamas de um princípio de incêndio. O caso aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (3), na Rua Orestes Spadari, no bairro Zatt, em Bento Gonçalves.
Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima fora de casa. Além dele, um outro homem que inalou fumaça estava na área externa da residência. Eles foram conduzidos pelo Samu para atendimento médico no Hospital Tacchini.
Depois de combaterem o princípio de incêndio, os bombeiros identificaram que o fogo se iniciou a partir de uma explosão de um galão de combustível que estava ao lado de um fogão a lenha. Além dos ferimentos nas vítimas, a residência teve danos materiais.