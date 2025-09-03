Galão de combustível ao lado de fogão a lenha explode e deixa homem com 70% do corpo queimado em Bento Gonçalves 

Além dos ferimentos, casa em que princípio de incêndio aconteceu registrou danos materiais. Comunicação 3ªCiaBM / Divulgação

Um homem de 32 anos, cuja identidade não foi informada, ficou com cerca de 70% do corpo queimado após ser atingido pelas chamas de um princípio de incêndio. O caso aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (3), na Rua Orestes Spadari, no bairro Zatt, em Bento Gonçalves.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima fora de casa. Além dele, um outro homem que inalou fumaça estava na área externa da residência. Eles foram conduzidos pelo Samu para atendimento médico no Hospital Tacchini.

