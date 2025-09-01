Homem que morreu em acidente na RS-122, em Caxias do Sul, é identificado

Acidente, que envolveu três veículos, aconteceu no km 74 da Rota do Sol. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi identificado como Lucas Spigolon, 43 anos, o homem que morreu no acidente na RS-122, na manhã desta segunda-feira (1º), em Caxias do Sul. A vítima conduzia um Clio e envolveu-se em uma colisão com uma Tucson e um Celta no km 74.

Spigolon é velado na Capela Mortuária do Cemitério de Santa Lúcia da 9ª Légua. O sepultamento será no cemitério da mesma comunidade, às 14h de terça-feira (2).

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Clio seguia no sentido Caxias do Sul-Farroupilha quando, por motivos desconhecidos, colidiu com os outros dois veículos que seguiam no fluxo contrário.