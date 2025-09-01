Homem que morreu em acidente na RS-122, em Caxias do Sul, é identificado

Foi identificado como Lucas Spigolon, 43 anos, o homem que morreu no acidente na RS-122, na manhã desta segunda-feira (1º), em Caxias do Sul. A vítima conduzia um Clio e envolveu-se em uma colisão com uma Tucson e um Celta no km 74.
Spigolon é velado na Capela Mortuária do Cemitério de Santa Lúcia da 9ª Légua. O sepultamento será no cemitério da mesma comunidade, às 14h de terça-feira (2).
Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Clio seguia no sentido Caxias do Sul-Farroupilha quando, por motivos desconhecidos, colidiu com os outros dois veículos que seguiam no fluxo contrário.
Com o impacto, o motorista do Clio morreu no local. Um jovem, que estava no veículo com ele, foi encaminhado ao hospital. O condutor do Celta, que após a colisão ainda bateu em um barranco às margens da rodovia, também ficou ferido e foi levado para atendimento. Na Tucson estava um homem que não se feriu.