Homem morre em colisão entre carro e caminhão na RS-122, em Caxias do Sul

Acidente foi registrado no km 69 da rodovia estadual por volta das 8h Marcos Cardoso / agência RBS

Um homem de 23 anos, identificado como Matheus Henrique, morreu nesta quinta-feira (25) após uma colisão entre um carro e um caminhão na RS-122, em Caxias do Sul. O acidente foi registrado por volta das 8h, no km 69 da rodovia estadual. Ele era o condutor de um Ford Escort e não teve a identidade divulgada.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Milita (CRBM), o jovem seguia no sentido Farroupilha-Caxias quando, nas proximidades de um retorno na frente da empresa Menon, bateu em um caminhão. Com o impacto, o Escort parou embaixo do veículo pesado. O motorista morreu no local. O condutor do veículo pesado não se feriu.

O fluxo chegou a ficar bem lento no local, mas foi normalizado por volta das 11h.