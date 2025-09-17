Homem morre em acidente com trator no interior de Bento Gonçalves

Um homem de 61 anos morreu em acidente de trator nesta quarta-feira (17) na Linha Alcântara, no interior de Bento Gonçalves. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, o fato aconteceu por volta de 12h45min.
Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, na comunidade de Faria Lemos, o trator foi encontrado tombado em um ponto de desnível de um terreno. A vítima estava próxima ao veículo, já sem sinais vitais.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou o óbito. A Brigada Militar (BM) também foi acionada para registro da ocorrência.