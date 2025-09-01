Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Colisão envolveu três veículos no início da manhã desta segunda-feira. Neimar de Cesero / Agencia RBS

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (1º) na RS-122, no perímetro urbano da Rota do Sol, em Caxias do Sul. A colisão, que envolveu três veículos, foi registrada no km 74.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Renault Clio seguia no sentido Caxias do Sul-Farroupilha quando, por motivos desconhecidos, colidiu em uma Hyundai Tucson e um Chevrolet Celta que seguiam no fluxo contrário.

Com o impacto, o motorista do Clio morreu no local. Um jovem, que estava no veículo com ele, foi encaminhado ao hospital. O condutor do Celta, que após a colisão ainda bateu em um barranco às margens da rodovia, também ficou ferido e foi levado para atendimento. Na Tucson estava um homem que não se feriu.

