Homem morre atropelado na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Um homem de 40 anos morreu atropelado na RS-453, a Rota do Sol, no final da tarde de terça-feira (2). O acidente foi no km 226 da rodovia estadual, por volta das 18h.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima era condutora de um Chevrolet Onix que estava parado no acostamento junto de um Chevrolet Celta, conduzido por uma mulher de 33 anos, no sentido São Francisco de Paula-Caxias do Sul.

Segundo o CRBM, os dois automóveis estavam estacionados em virtude de uma pane mecânica no Celta. Na sequência, e por motivos ainda desconhecidos, o condutor de uma Chevrolet Equinox, que seguia também no sentido São Chico-Caxias, perdeu o controle do veículo e atropelou o motorista do Onix. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme o CRBM, o condutor da Equinox realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo.