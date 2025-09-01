Homem morre após colidir moto em muro no interior de Farroupilha

Um homem de 35 anos, identificado como Ronaldo Cousseau, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra um muro no interior de Farroupilha. O acidente foi registrado na RS-826, por volta das 21h15min de domingo (31), no km 17 da rodovia estadual.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o homem conduzia uma Yamaha Factor YBR125 roxa quando, por motivos que não foram informados, teria perdido o controle do veículo. Ele se chocou contra um muro e caiu. A morte foi confirmada no local.