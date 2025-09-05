Homem morre após caminhão sair de pista e colidir contra barranco na Linha Alcântara, em Bento Gonçalves  

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi informada, morreu na tarde desta sexta-feira (5) após o caminhão em que estava ter saído da pista e colidido com um barranco. O caso aconteceu por volta das 16h30min, no km 9 da RS-431, na localidade de Linha Alcântara, em Bento Gonçalves.
O veículo, uma Scania branca, descia a rodovia no sentido Bento Gonçalves-São Valentim do Sul, quando teria saído da pista e colidido com um paredão. A vítima, que era passageira do veículo, acabou morrendo na colisão e teve o corpo preso nas ferragens.
O trânsito no local ficou totalmente bloqueado nos dois sentidos, para que o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves atuasse no resgate do corpo.
Uma segunda vítima foi encontrada no local. Trata-se de um homem de 27 anos, cuja identidade também não foi informada. Segundo os bombeiros, ele era o motorista do caminhão.
Ele foi encontrado pelas equipes de resgate caminhando pela via lúcido e orientado. Apesar de ter ferimentos, ele não corria risco de vida. O Samu o encaminhou para atendimento médico no Hospital Tacchini.
O trânsito no local foi liberado, contudo o caminhão permanecia na pista aguardando a chegada da perícia. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). A avaliação técnica irá determinar o que causou o acidente.