Homem morre após caminhão sair de pista e colidir contra barranco na Linha Alcântara, em Bento Gonçalves  

Perícia irá indicar o que causou o acidente. Ana Júlia Griguol / RBS TV

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi informada, morreu na tarde desta sexta-feira (5) após o caminhão em que estava ter saído da pista e colidido com um barranco. O caso aconteceu por volta das 16h30min, no km 9 da RS-431, na localidade de Linha Alcântara, em Bento Gonçalves.

O veículo, uma Scania branca, descia a rodovia no sentido Bento Gonçalves-São Valentim do Sul, quando teria saído da pista e colidido com um paredão. A vítima, que era passageira do veículo, acabou morrendo na colisão e teve o corpo preso nas ferragens.

O trânsito no local ficou totalmente bloqueado nos dois sentidos, para que o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves atuasse no resgate do corpo.

Uma segunda vítima foi encontrada no local. Trata-se de um homem de 27 anos, cuja identidade também não foi informada. Segundo os bombeiros, ele era o motorista do caminhão.

Ele foi encontrado pelas equipes de resgate caminhando pela via lúcido e orientado. Apesar de ter ferimentos, ele não corria risco de vida. O Samu o encaminhou para atendimento médico no Hospital Tacchini.