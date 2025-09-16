Homem fica ferido em acidente entre carro e caminhão na RS-453, em Farroupilha

Um homem que não teve identidade divulgada ficou ferido após uma colisão entre o Chevrolet Vectra que conduzia contra um caminhão na manhã desta terça-feira (16), na RS-453. O acidente foi registrado no km 108, próximo aos Tratores Tramontini, por volta das 8h.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão seguia no sentido Garibaldi–Farroupilha quando o Vectra, que vinha no sentido contrário, invadiu a pista contrária. Conforme o CRBM, o condutor do caminhão tentou desviar jogando o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão, atingindo a lateral no eixo traseiro.

