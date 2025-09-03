Homem fica ferido após tombar carro na RS-115, em Gramado 

Um homem ficou ferido após um acidente na RS-115, em Gramado, na tarde desta quarta-feira (3). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor do Gol vermelho perdeu o controle quando dirigia de Três Coroas ao município. Ele teria colidido com uma barreira de pedras e tombado o veículo. O acidente foi registrado no km 40 da rodovia.