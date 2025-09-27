Homem fica ferido após tombamento de motorhome em Monte Belo do Sul

Um homem que não teve a identidade divulgada ficou ferido após o tombamento de um motorhome na RS-444, em Monte Belo do Sul, na noite de sexta-feira (26). O acidente foi registrado por volta das 19h50min. O homem era caroneiro do veículo, que tem placas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, que atendeu a ocorrência, o motorista não teve ferimentos. Já o caroneiro apresentou lesões na região da cabeça. Ele foi encaminhado para atendimento em um hospital de Bento.
O Samu e a Brigada Militar também atenderam ao acidente.