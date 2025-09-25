Homem é preso após atropelar policial rodoviário federal em perseguição na BR-470, em Nova Prata 

Um homem de 26 anos, cuja identidade não foi informada, foi preso na tarde de quarta-feira (24), após atropelar um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fuga. A situação começou na BR-470 e seguiu pelas ruas de Nova Prata.

Durante a fiscalização da PRF, um Golf, com placas de Guaporé, recebeu ordem de parada. O motorista não acatou e fugiu. Nesse momento, iniciou a perseguição.

O condutor saiu da rodovia e seguiu em direção à área urbana de Nova Prata. Durante a fuga, ele realizou manobras perigosas, transitando pela contramão, subindo no meio-fio, fazendo retornos proibidos, arrancadas violentas e frenagens bruscas. Ainda, o motorista deu a marcha ré contra os policiais em dois momentos, chegando a colidir com a viatura e quase atropelando os agentes.

Conforme os policiais, mesmo com o carro danificado o homem seguiu até uma rua sem saída. Nesse momento, ele engatou a ré e atropelou um dos policiais. O agente ficou ferido e precisou de atendimento médico. Segundo a PRF, ele passa bem.

Após 20 minutos de fuga, o homem foi contido e algemado. Segundo a PRF, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro. Também foi constatado que ele não possuía habilitação. O homem foi encaminhado para a polícia judiciária e deverá responder por resistência, desobediência, direção perigosa e demais crimes relacionados.