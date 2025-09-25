Geral

Sem carteira
Notícia

Homem é preso após atropelar policial rodoviário federal em perseguição na BR-470, em Nova Prata 

Fuga durou cerca de 20 minutos, passando pela rodovia e área urbana da cidade. O condutor não possuía habilitação e se negou a fazer o teste do etilômetro. Agente atropelado recebeu atendimento médico e passa bem 

Pioneiro

