Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar a mulher em Caxias do Sul

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da mulher, Jéssica de Paulo Rodrigues, de 25 anos, em Caxias do Sul. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri e teve a atuação do promotor Ricardo Misko Campineiro. O nome do réu não foi divulgado.

Jéssica era natural de São Gabriel. Ela foi encontrada com diversas perfurações de faca por volta das 8h30min do dia 3 de abril de 2022. Ela estava caída na Rua Olímpio Susin, próximo à barragem da Maestra.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o crime ocorreu entre a noite de 2 de abril e a manhã de 3 de abril daquele ano, no bairro Serrano. O homem matou a mulher com pelo menos 10 golpes de faca, atingindo-a no tórax, nas costas e no pescoço. Conforme a investigação, o ataque ocorreu após o réu convidar a vítima para uma suposta reconciliação.

Foragido desde o dia do crime, o até então suspeito de ter matado Jéssica se apresentou à Polícia Civil de Caxias oito dias depois, onde foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo o MP, a motivação do crime foi considerada torpe, impulsionada por ciúmes de uma suposta traição. O caso foi enquadrado como feminicídio, caracterizado por violência doméstica e familiar, já que o réu e a vítima eram casados e residiam juntos.

A pena foi fixada em regime inicial fechado. O juiz responsável também negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.