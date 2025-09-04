Geral

Feminicídio
Notícia

Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar a mulher em Caxias do Sul

Jéssica de Paulo Rodrigues, de 25 anos, foi morta a facadas em abril de 2022 e teve o corpo abandonado às margens de uma estrada

Pioneiro

