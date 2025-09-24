Homem acamado fica ferido em incêndio no bairro Villa Lobos, em Caxias; líder comunitária pede ajuda

Incêndio acabou consumindo itens como cama hospitalar, cadeiras de rodas e de banho e fraldas. Mirna Morais / Acervo Pessoal

Um homem ficou ferido em um incêndio no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul, na noite desta terça-feira (23). O fogo destruiu duas casas, sobrepostas em um terreno, na Rua dos Cristais.

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 20h20min, e não soube precisar a causa das chamas. A técnica em enfermagem e assistente social Mirna Rosmari de Morais, 59 anos, que realiza trabalhos voluntários na comunidade, morava no local.

Ela conta que ouviu o pedido de socorro do marido Senair Carlos, 61, que é acamado, em um dos quartos, e foi o resgatar com o apoio da filha. Conforme Mirna, ele sofreu queimaduras de segundo grau e está internado. Ela foi atingida superficialmente no cabelo e nos pés.

— Se tivesse água no bairro, não tinha queimado a casa. Não tinha uma gota de água no Villa Lobos e isso tem sido recorrente. O fogo se alastrou muito rápido — lamenta.

A assessoria de imprensa do Samae informou, na manhã desta quarta-feira (24), que não havia falta de água e nem problemas no abastecimento no bairro na noite de terça.

No local, também havia cachorros e gatos, que foram salvos, de acordo com a dona da casa. O incêndio acabou consumindo itens essenciais para o cuidado de Senair, como cama hospitalar, cadeiras de rodas e de banho e fraldas.

Mirna atende crianças e serve refeições, nos sábados, no local, além de oferecer reforço escolar. A líder comunitária também estava preparando uma tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro, que acabou afetada pelo sinistro.