Gramado vai sediar a 1ª edição do Seminário Internacional do Ciclo de Gestão de Desastres

Métodos de alerta, gestão de desastres e formas de prevenção. Esses são os eixos centrais do Desastre 360 - 1º Seminário Internacional do Ciclo de Gestão de Desastres, que ocorrerá entre 30 e 31 de outubro, na ExpoGramado, em Gramado.

O evento, promovido pela Coordenadoria-Geral de Proteção e Defesa Civil de Gramado em parceria com a ONG Humus, pretende dar maior visibilidade ao tema, a partir da presença de painelistas internacionais e da integração de agentes do poder público, setor privado e instituições sociais.

Durante os dois dias do seminário, as palestras serão direcionados para cada etapa da gestão de desastres: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

Entre os painelistas confirmados estão Kazuaki Komazawa, especialista em planejamento comunitário de risco. Sergio da Silva, por sua vez, irá apresentar o panorama das ações da ONU em desastres pelo mundo. Ainda, Regina Alvalá, diretora do Cemaden, estará presente para falar sobre os recursos e iniciativas para a redução de riscos e impactos.

Outros temas como técnicas de resgate de animais, uso de cães de busca e estruturação de hospitais emergenciais, bem como efeitos pós-traumático e a retomada de diferentes setores, também serão debatidos no seminário. A programação completa pode ser conferida neste link.

No ano passado, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), emitiu 3.620 alertas de desastres, tendo como média 10 alertas por dia. Ainda, 1.942 municípios foram apontados pelo governo federal como suscetíveis a deslizamentos, o que representa 35% das cidades brasileiras.

