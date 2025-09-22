Geral

Debate coletivo 
Notícia

Gramado vai sediar a 1ª edição do Seminário Internacional do Ciclo de Gestão de Desastres

Com painelistas internacionais, o seminário irá abordar o manejo de desastres desde a prevenção até a recuperação das áreas atingidas. Veja como participar

Tamires Piccoli

