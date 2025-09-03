Gramado sediará o primeiro acampamento exclusivo para neurodivergentes do Brasil, em novembro

Acampamento terá dinâmicas em grupo, passeios na natureza, jantares e pausas sensoriais para descanso. Acamp-Serra / Divulgação

A cidade de Gramado, de 20 a 23 de novembro, sediará um acampamento exclusivo para neurodivergentes, que são indivíduos cujos cérebros se desenvolvem ou funcionam de maneira diferente da maioria, apresentando variações neurológicas, sensoriais e comportamentais naturais. O evento ocorrerá no Janz Team Gramado, na Rua do Refúgio, 95, no bairro Floresta.

Com uma programação destinada para o público infanto-juvenil, a partir de 8 anos, o objetivo do acampamento é promover pertencimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, e criar uma rede de apoio para famílias. O evento é uma iniciativa de membros da TeachBeyond Brasil — organização cristã internacional dedicada à promoção da educação — e conta com o apoio do Acamp Serra, projeto com aproximadamente 50 anos de experiência na área.

A programação conta com teatros, dinâmicas em grupo, passeios na natureza, jantares temáticos e pausas sensoriais para descanso. Além de ter apoio e supervisão da equipe especializada, os inscritos podem contar com a presença de um acompanhante. A expectativa é que todos consigam participar da programação completa.

O tema do acampamento Divergentementes, faz referência ao filme Divertida Mente, da Pixar. Através de teatros com personagens neurodiversos, a equipe trará reflexões sobre inteligência emocional e espiritual.

A equipe do acampamento é composta por especialistas nas áreas de neurociência, terapia ocupacional e psicopedagogia com experiência em atividades com crianças e acampamentos. O time multidisciplinar está planejando o evento há cerca de um ano, em colaboração com outros especialistas. Além disso, toda a equipe passará por um treinamento intensivo antes do evento.