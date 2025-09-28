Fundação Marcopolo reúne mais de 30 mil pessoas no seu tradicional Entrevero, em Caxias do Sul

Encontro ocorreu na sede da Fundação Marcopolo, em São Giácomo Divulgação / Divulgação

Cerca de 30 mil pessoas participaram, de sexta a domingo, do já tradicional Entrevero da Marcopolo, realizado na Sede Recreativa da Fundação Marcopolo, em São Giácomo, Caxias do Sul. O encontro, voltado à integração da chamada Família Marcopolo, teve como tema “A Conquista de um é a conquista de todos”, escolhido pelos próprios colaboradores, e reuniu atrações culturais, atividades de lazer e momentos de confraternização.

Na abertura, o CTG Marco da Tradição deu início às celebrações, seguido de bailes que animaram as noites com grupos como Pátria e Querência e Rodeio, este último responsável por um dos momentos mais aguardados do fim de semana. Oficinas de chimarrão, feira criativa com participação de empresas parceiras e brinquedos infláveis também estiveram entre os destaques.