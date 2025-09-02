Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul deve ser transformada em secretaria municipal 

Mauro apresentou a proposta para a comunidade em audiência pública na Câmara de Vereadores. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

A Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul pode ser extinta a partir de 2027 e ser transformada em secretaria municipal. A informação foi divulgada durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores na tarde desta terça-feira (2).

Conforme o diretor da FAS, Mauro Trojan, a solicitação de reorganização veio do prefeito Adiló Didomenico (PSD) há 45 dias com o intuito de "unificar políticas públicas e fortalecimento dos processos de captação de recursos". A ideia é que a fundação seja transformada em uma secretaria municipal intitulada inicialmente como Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

— Eu não gosto quando dizem "a extinção da FAS", não, a FAS não vai ser extinta, a FAS vai ser transformada em secretaria. Isso vai nos dar maior poder de barganha (para buscar recursos), um relacionamento melhor entre as próprias secretarias e mais do que isso, vai dar os nossos servidores aquela sensação de pertencimento ao poder público — destacou Mauro.

Atualmente, o orçamento da FAS é organizado com 93% de recursos do município e 7% da União e do Estado. Além disso, o diretor garantiu que as centenas de servidores e terceirizados da fundação não serão afetados. Os aprovados no último concurso público também não serão prejudicados.

A secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, reforçou a questão da unificação de serviços.

— A FAS, sendo uma fundação, ela tem o seu setor de compras e a Administração Direta tem o seu setor de compras. Basicamente, as compras no serviço público são muito parecidas. E, trazendo a uma centralização, você gera menos trabalho para compras e uma economia. Além disso, o setor poderá ser beneficiado pelos serviços da Advocacia-Geral do Município e pelos sistemas de tecnologia, como o Proa (processos administrativos eletrônicos) — salientou Grégora.

O início da transição está marcado apenas para 1º de janeiro de 2026 e deve durar um ano. Quem está organizando essa parte é um comitê formado pela FAS com a secretária Grégora, secretário de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, secretário de Segurança Pública e Proteção Social, delegado Paulo Roberto Rosa da Silva, além de servidores das pastas.

O projeto já foi apresentado para alguns vereadores, secretários e para o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) e Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional (Senalba), mas, de acordo com o diretor, o processo deve ser discutido em mais audiências públicas e com todos os setores envolvidos.