Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul deve ser transformada em secretaria municipal 

De acordo com o diretor da FAS, Mauro Trojan, a mudança tem como objetivo unificar políticas públicas e fortalecer a capacitação de recursos para o setor. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (2), mas a troca só deve ocorrer em 2027

Renata Oliveira Silva

