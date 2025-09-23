Fundação Caxias promove 3ª edição do Bingo do Bem

A Fundação Caxias realiza a 3ª edição do Bingo do Bem no dia 9 de outubro. O evento ocorre a partir das 20h, no Salão da Igreja do Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul.
As cartelas custam R$ 30 e contam com 24 números. Para essa edição, serão disponibilizadas 2 mil cartelas. Interessados podem adquirir pelo WhatsApp (54) 99112-9890, com Rafaela.
SERVIÇO:
- O que: 3ª edição do Bingo do Bem da Fundação Caxias
- Quando: 9 de outubro, quinta-feira, as 20h
- Onde: Salão da Igreja do Bairro Santa Catarina (Rua Matteo Gianella, 1292, Bairro Santa Catarina)
- Quanto: R$ 30