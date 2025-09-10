Força-tarefa de combate a pontos irregulares de reciclagem desocupa área pública em Caxias do Sul

Estruturas foram removidas de área no bairro Belo Horizonte. Pamela Jantsch / Divulgação

Uma força-tarefa desocupou uma área pública no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (10). A operação tinha como objetivo combater pontos de reciclagem irregulares.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), a ação teve apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Codeca e Guarda Municipal.

De acordo com a assessoria da SMU, estruturas irregulares foram removidas da área e um mutirão de limpeza foi feito no local. Segundo o secretário municipal do Urbanismo, Adriano Bressan, a ação “busca não apenas coibir atividades ilegais, mas promover mais segurança e qualidade de vida para a população”.