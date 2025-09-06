Geral

Área azul
Notícia

Flores da Cunha inicia processo para implantar estacionamento rotativo na área central

Conforme a prefeitura, primeira etapa prevê o mapeamento das vagas e a elaboração do estudo técnico. A licitação da empresa que ficará responsável pela operação do sistema está prevista para o início de 2026

Pioneiro

