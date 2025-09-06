Flores da Cunha inicia processo para implantar estacionamento rotativo na área central

Ordem de serviço foi assinada no início de setembro. Porthus Junior / Agencia RBS

Flores da Cunha deu início ao processo de implantação do sistema de estacionamento rotativo na área central. No início deste mês foi assinada a ordem de serviço entre representantes da prefeitura e da empresa Inframob, responsável pela consultoria técnica.

Segundo a prefeitura, a primeira etapa, com prazo estimado de 120 dias, prevê o mapeamento das vagas de estacionamento existentes e a elaboração do estudo técnico. Após a conclusão, os resultados serão apresentados à comunidade. Na sequência, o projeto será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) para análise e eventuais adequações legais. A licitação da empresa que ficará responsável pela operação do sistema está prevista para o início de 2026.

Outros municípios já implantaram o sistema neste ano

Em 2025, duas cidades da Serra já colocaram o sistema de estacionamento rotativo em funcionamento como forma de organizar o trânsito nas áreas centrais e ampliar a rotatividade das vagas.

Em São Francisco de Paula, a chamada área azul entrou em operação no dia 5 de fevereiro. São cerca de 680 vagas, distribuídas em pontos de maior circulação de veículos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. Nos domingos e feriados não há cobrança. As tarifas variam de R$ 1, para 30 minutos, até R$ 4, para duas horas, com período máximo de permanência de duas horas. O controle é feito por terminais e também pelo app SigaPay. A gestão do sistema foi licitada para a empresa Zona Azul Brasil, que pagará R$ 13 milhões ao município em contrato de 10 anos.

Já em Veranópolis, o estacionamento rotativo começou a ser cobrado em 17 de abril, com 608 vagas em oito ruas do centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h. Os motoristas têm 10 minutos de tolerância e podem pagar as tarifas — que variam de R$ 1 a R$ 4, dependendo do tempo de permanência — tanto em pontos físicos quanto pelo app Vaga Legal. Em caso de irregularidades, o aviso de pós-uso é de R$ 4, podendo chegar a R$ 20 se não quitado dentro do prazo. A empresa responsável pela operação do sistema é a Área Azul.