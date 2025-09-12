Festival Gaúchos reúne gastronomia, história e tradições na Região das Hortênsias

Segundo a organização, o evento deve impactar cerca de 1 milhão de pessoas até o final do mês. Cleiton Thiele/ SerraPress / Divulgação

Para os gaúchos que apreciam a cultura e os hábitos típicos do Estado — ou para os turistas que queiram conhecer mais das tradições do Rio Grande do Sul — não há lugar mais completo do que um acampamento farroupilha. Música tradicionalista, pilchas (a vestimenta típica do estado), cheiro de churrasco no ar e muito chimarrão são os ingredientes desse tipo de evento, e o centro de Gramado reúne tudo isso ao longo desse mês com a segunda edição do Festival Gaúchos. A programação é diária e segue até o dia 28.

A ideia do evento surgiu no ano passado para celebrar o Dia do Gaúcho não apenas em 20 de setembro, e sim, ao longo de todo o mês que marca a história da Revolução Farroupilha. A iniciativa também marcou a retomada do turismo na cidade, que havia sofrido revés de movimento por conta da enchente do ano passado.

— Nosso objetivo é transformar o mês de setembro no nosso Boi Bumbá, o nosso São João, e sermos reconhecidos no Brasil e no mundo — afirma Vinícius Garcia, um dos idealizadores do festival e presidente do Instituto RSNASCE, que congrega as organizações, empresas e entidades da economia de turismo e eventos do Estado.

Festival é gratuito e aberto ao público. Cleiton Thiele/ SerraPress / Divulgação

O festival é gratuito e aberto ao público, e a programação é diária e ocorre em Gramado e em outras sete cidades da Serra gaúcha. Todo sábado e domingo, às 11h, acontece um verdadeiro baile gauchesco no Largo da Borges, ao lado do Palácio dos Festivais. Dezenas de peões e prendas realizam apresentações de dança ao som de gaita e violão. Neste final de semana, vai ocorrer até um concurso: Dança Rio Grande, marcado para ocorrer das 9h às 22h, na Rua Coberta.

Se tem música de um lado, do outro o churrasco já vai sendo preparado por mestres da brasa, em um piquete montado no Lago Joaquina Rita Bier. Chamada de ‘cordeiraço’, a atração prepara carne na brasa para todos os visitantes, sempre mantendo um corte específico como base. No ano passado, a carne escolhida foi a clássica costela, já este ano foi o cordeiro, típico dos campos de cima da serra.

Quem comanda o fogo neste final de semana são os chefs Marcos Livi e Marcelo Bolinha, mas a carne de cordeiro segue sendo a base obrigatória de proteína em todos os pratos preparados exclusivamente para o festival, servidos por 35 restaurantes participantes de oito cidades diferentes.

Fernanda Valente de Souza e Rodrigo Lobato Schlee. Gabriel Costa / Agencia RBS

Exposição histórica

Até a história de símbolos da tradição gaúcha, como o chimarrão, é contada em uma exposição histórica montada no Largo da Borges, no centro da cidade. O casal de historiadores, pesquisadores e escritores Rodrigo Lobato Schlee e Fernanda Valente de Souza comandam uma ‘matería’ no local, servem mate à vontade a todos e ensinam mais sobre a trajetória do povo gaúcho e seus costumes:

— Esse evento nos dá muito orgulho, porque traz pro centro de um grande destino turístico tudo que há de bom no nosso Estado, mostra para o Brasil inteiro quem é o gaúcho, como a gente vive, o que a gente gosta de fazer, como a gente se veste e nos dá a chance de mostrar a riqueza da nossa cultura, a riqueza da nossa história. Cada chimarrão que a gente ensina para alguém ou prepara para alguém, reforça o nosso orgulho de ser gaúcho o ano todo — afirma Fernanda.

Confira a programação do festival neste final de semana:

SÁBADO (13)

9h às 22h — Programação Rádio Poste (Borges de Medeiros)

09h às 22h — DANÇA RIO GRANDE (Rua Coberta)

10h às 19h — Exposições + receptivo cultural mateando (Praça Major Nicoletti)

10h às 15h — Cordeiraço com Chef Marcos Livi (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

11h às 23h — Cozinha Gaúcha

11h às 19h — Exposições (Largo da Borges)

11h — Baile do Borges (Borges de Medeiros)

13h — Palco Cultural - Jonas & Daniel (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

15h — Papo de Churras (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

16h — Baile do Borges (Borges de Medeiros)

16h30 — Grupo de dança - Fagundes (Largo da Borges)

17h às 18h — Bolanta Histórica (Praça Major Nicoletti)

DOMINGO (14)