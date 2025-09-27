Feira Maesa Cultural, prevista para este domingo em Caxias do Sul, é transferida de dia

Feira é realizada em frente a Maesa, na Rua Plácido de Castro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Feira Maesa Cultural, que aconteceria neste domingo (28) na Rua Plácido de Castro, em Caxias do Sul, foi transferida para o dia 5 de outubro. De acordo com a organização, o motivo é a previsão do tempo, com chance de chuva.

A próxima edição do evento tem como tema a primavera. São aguardados mais de 150 expositores, além de opções de gastronomia e atrações culturais e artísticas.

Integrante do calendário oficial de eventos de Caxias desde julho de 2022, a feira ocorre tradicionalmente no terceiro domingo de cada mês, podendo ser alterada em função do clima, como aconteceu nesta edição, que é a 41ª do evento.

As bancas participantes ocupam a Rua Plácido de Castro entre as ruas Pedro Tomasi e Treze de Maio com itens de artesanato, produtos da agroindústria da região, ações da economia solidária e criativa, brechós, entre outros.