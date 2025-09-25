Feira Ecológica de Caxias realiza Festival de Primavera neste sábado

Neste sábado (25), a Praça das Feiras, em Caxias do Sul, ficará ainda mais florida com o Festival de Primavera. A tradicional ação caxiense é realizada em parceria com agricultores ecológicos, instituições e empresas da região. O evento ocorre das 8h às 11h, no bairro São Pelegrino.

Estudantes e professor da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (Efaserra) receberão a comunidade e orientarão os visitantes da feira sobre formas de cultivo na primavera e compostagem urbana. Também haverá orientação sobre técnicas para criação de abelhas sem ferrão pela Associação Serrana de Meliponicultores (Assermel). Está programada apresentação cultural da DJ Paulinha del Mar com repertório para latinidades e brasilidades.