Geral

Devoção
Notícia

Fé, memória e arte: Paróquia de São Pelegrino, em Caxias do Sul, celebra os 50 anos da imagem de Pietà neste sábado

Réplica fiel da obra-prima de Michelangelo, escultura foi doada à cidade pelo papa Paulo VI em 1975, durante às comemorações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS