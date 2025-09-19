Fator humano é a causa de 96,6% dos acidentes em estradas concedidas na Serra

Entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 1.056 acidentes (sem e com feridos), uma média de 132 por mês, e 38 mortes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A ação dos próprios motoristas é a principal causa de acidentes nas rodovias concedidas na Serra e no Vale do Caí. Desde fevereiro de 2023, quando a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) iniciou a administração (Bloco 3) de 271,5 quilômetros entre RS-122, RS-453, RS-446, BR-470, RS-240 e RS-287, foi identificado que o fator humano está por trás de uma média de 96% dos sinistros registrados.

Os dados, compilados com apoio das polícias rodoviárias estadual e federal, foram divulgados pelo gerente de Operações da CSG, Marlon Carvalho, na manhã desta sexta-feira (19) durante o Mobiliza: Fórum de Segurança Viária e Cidadania no Trânsito, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

O evento, organizado pela concessionária e a Associação Brasileira dos Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias (ABUR), teve a proposta de debater iniciativas voltadas à segurança no trânsito e à prevenção de acidentes. Ao todo, foram promovidos 10 painéis com a participação de técnicos, policiais rodoviários, gestores e entidades.

A discussão que abriu o encontro teve o tema O perfil e os números dos sinistros de trânsito na Serra Gaúcha e Vale do Caí. De acordo com Carvalho, entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 1.056 acidentes (sem e com feridos), uma média de 132 por mês, e 38 mortes. Em 2024, o total foi de 1.596 sinistros, uma média de 133 por mês, e 58 óbitos.

Até aqui, em 2025, o fator humano influenciou 96,6% dos casos — índice superior à média nacional, de 92%. A CSG lista, entre os atos fatais, o excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e distrações ao volante. Na sequência, os acidentes aparecem vinculados à falha mecânica do veículo (1,5%), animais na pista (1%) e infraestrutura da rodovia (0,7%).

— Assumimos a rodovia em condições bastante degradadas, com muitos buracos, deformidades e desníveis que não permitiam o condutor imprimir uma velocidade maior. Hoje, a rodovia está em condições muito favoráveis e dá uma sensação de segurança para o usuário, que pode acabar acelerando um pouco mais, e a velocidade é um fator determinante. O fator humano está implícito: é o desrespeito às normas, o excesso de velocidade, o uso do celular. Mas, sim, tem pontos que entendemos que é necessário intervenções para minimizar esses acidentes — avalia o gerente de operações da CSG.

Ele cita como aperfeiçoamentos que serão realizados nas estradas pela companhia, e que poderão contribuir para a redução de sinistros, as duplicações da RS-453 entre Bento Gonçalves e Farroupilha — trecho com maior número de ocorrências por quilômetro — e da RS-122, de São Vendelino a Farroupilha, além de pontos em Caxias.

A CSG também anunciou que irá investir mais de R$ 150 mil em ações de educação para o trânsito em 2026, valor que se une aos R$ 160 mil utilizados para este fim nos últimos dois anos.

Outro painelista, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Bento Gonçalves, Jardel Luis Vettorato, alertou que a BR-470 totaliza pelo menos 13 mortes neste ano no trecho atendido pelos agentes entre André da Rocha e Montenegro (extensão de aproximadamente 180 quilômetros). O número supera o total registrado em 2024 (10 óbitos) e em 2023 (oito óbitos).

Entretanto, Vettorato explica que a métrica da PRF não inclui pessoas que morreram após receberem atendimento no local do sinistro. Ao contar estes casos, a quantidade de mortes na rodovia sobe para 25 neste ano.

— São 25 pessoas a menos trabalhando, são 25 famílias enlutadas. Não podemos olhar para esses números e considerar pouco. O fator humano é preponderante na causa do acidente, mas temos o fator ambiental, o fator de via. É preciso olhar tudo isso em conjunto. O ser humano é falho, por mais que se eduque. Mas a via tem o direito de punir o erro humano com a morte? Temos que trabalhar com foco em soluções de engenharia para minimizar isso — considera o policial rodoviário.

A CSG opera o trecho da BR-470 que compreende os kms 220, em Bento Gonçalves, ao 233, em Carlos Barbosa. Conforme Vettorato, esse segmento é crítico para acidentes, especialmente porque reúne 17 interseções, como cruzamentos, trevos e acessos.

— É um em cima do outro. Precisamos investir em estrutura viária — reforça.