Geral

Trânsito
Notícia

Fator humano é a causa de 96,6% dos acidentes em estradas concedidas na Serra

Dados que englobam excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e distrações ao volante foram divulgados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) durante fórum de trânsito na manhã desta sexta-feira, em Caxias do Sul

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS