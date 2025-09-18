Farroupilha abre inscrições para curso de primeiros socorros para profissionais de escolas

Para que as instituições de educação da rede privada e pública de Farroupilha, incluindo as de educação infantil e entidades de recreação, tenham entre seus colaboradores pessoas capacitadas a prestar primeiros socorros, a secretaria municipal da Saúde e a Associação Farroupilhense Pró-Saúde promovem uma capacitação no dia 27.

Será no auditório da Universidade de Caxias do Sul Campus Farroupilha, na Rodovia dos Romeiros, das 8h às 12h. Ao todo, serão 100 vagas disponibilizadas. As inscrições estarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas e podem ser realizadas pelo Whatsapp (54) 9 9612-2219 ou pelo telefone (54) 3056-7950.

Capacitação referente à Lei Lucas