Farroupilha abre inscrições para curso de primeiros socorros para profissionais de escolas

Formação ocorre no dia 27, no auditório da Universidade de Caxias do Sul Campus Farroupilha, das 8h às 12h. Ao todo, serão 100 vagas

