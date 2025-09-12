Evento alusivo ao Setembro Amarelo ocorre neste sábado, no Parque dos Macaquinhos, em Caxias

Neste sábado (13), o Grupo Hubb realiza um evento alusivo ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida. A programação inicia às 14h, é gratuita e aberta ao público caxiense.

A atividade contará com atrações para toda a família: cama elástica, pipoca, algodão-doce, materiais informativos e a presença de uma equipe especializada para suporte e orientações sobre saúde mental.