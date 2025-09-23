Geral

Estudo complementar aponta que não há indícios arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul 

Avaliação feita pela Garden Infraestrutura, indica ausência de materiais e antigas estruturas indígenas no local. Relatório foi encaminhado para o Iphan em Porto Alegre e será remetido à Brasília 

