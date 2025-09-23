Estudo complementar aponta que não há indícios arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul 

Avaliação constatou que área que receberá o aeroporto não possui nenhum arqueológico. Porthus Junior / Agencia RBS

Um novo relatório, protocolado pela prefeitura de Caxias do Sul no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do Rio Grande do Sul, indicou que não há vestígios arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul. O levantamento foi feito pela empresa Garden Infraestrutura, que foi contratada pela administração caxiense.

Esse levantamento foi solicitado pelo Iphan para verificar se há materiais arqueológicos na área em que o aeroporto de Vila Oliva será construído. A solicitação foi feita em fevereiro desse ano. Os estudos iniciaram em maio deste ano e apesar, de ter previsão de ser concluído em seis meses, foi entregue antes.

O documento protocolado no Iphan-RS reforça o que relatórios anteriores já haviam indicado. O documento foi encaminhado ao instituto para avaliar as informações coletadas. Um parecer será emitido em Porto Alegre e remetido à Brasília.

— É muito difícil prever prazo, que depende de trâmites internos do órgão público, mas vou buscar junto ao presidente do IPHAN aqui no Estado a prioridade deste assunto, já que estamos na eminência de ter a aprovação do orçamento da Secretaria de Aviação Civil (SAC) que nos permitirá a publicação do edital da primeira etapa da obra — indica o secretário Marcus Vinicius Caberlon.

Na semana passada o Ministério de Portos e Aeroportos autorizou a prefeitura elaborar a licitação para construir o aeroporto. O aval foi dado ao secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, em reunião em Brasília nesta semana.

Contudo, a autorização não significa que a publicação do edital será feita, porque o documento ainda precisa ser redigido, mas sinaliza que os pré-requisitos relacionados ao projeto foram concluídos.