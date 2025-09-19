Estado emite alerta para surto de meningite em Bento Gonçalves

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da Secretaria da Saúde (SES), emitiu alerta nesta sexta-feira (19) para um surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves. O aviso é ampliado para os municípios da Serra, da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Segundo a pasta, três casos da infecção bacteriana foram identificados entre julho e agosto. A medida é válida para que haja uma identificação rápida de novos casos e a implementação de ações para controle.

Conforme a assessoria da SES, houve um aumento de casos na Serra em relação aos últimos anos. Foram 12 casos registrados até o final de agosto nas cidades da Serra. O número supera os quatro casos de 2024 e o único caso de 2023, na comparação de mesmo período.

A pasta explica ainda que o aumento de casos na região reflete uma tendência observada no Estado. Até o início de setembro, o RS contabilizou 52 casos, quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2024, indicando um possível retorno aos níveis pré-pandemia de covid-19.

A maior incidência ocorre entre crianças menores de cinco anos, especialmente aquelas com menos de um ano de idade. Contudo, a doença pode ocorrer em qualquer faixa etária.

Pacientes receberam tratamento

Os três casos entre julho e agosto não possuem vínculo entre si, o que configura um surto, segundo avaliação de autoridades municipais, estaduais e do Ministério da Saúde.

Os pacientes receberam tratamento adequado. A medicação foi aplicada até nos contatos próximos deles e em pessoas com exposição breve, como forma de prevenção.

Antes, em abril, Bento tinha registrado outros três casos. Porém, havia um vínculo entre eles.

Os sintomas

Além da aplicação de medicamentos em pessoas que tiveram contato com os pacientes, a secretaria estadual afirma que a rede de saúde está orientada a redobrar a atenção aos sintomas suspeitos de uma meningite. São eles:

Febre acompanhada de rigidez de nuca;

Confusão mental;

Convulsões;

Erupções cutâneas;

Outros sinais neurológicos.

Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:

Irritabilidade;

Choro persistente;

Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê).

Conforme o Ministério da Saúde, outra orientação é a intensificação da vacinação contra os sorogrupos C e ACWY, disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Ela pode ser seguida pelo calendário de vacinação, conforme as faixas etárias previstas.

Ao mesmo tempo, o Estado recomenda cuidados que a população pode seguir. No caso de aparição dos sintomas, atendimento médico deve ser procurado. Cuidados simples podem ser realizados para evitar uma infecção, como:

Lavar bem as mãos com frequência

Ventilar os ambientes

Cuidar da higiene pessoal e dos alimentos

Evitar o compartilhamento de objetos e o contato próximo em caso de doenças respiratórias

Reforço de vacinação em Bento

De acordo com o município, neste momento está sendo ofertada a vacina meningocócica ACWY no SUS para crianças de doze meses. A imunização amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite.

No município, a vacina pode ser encontrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min, exceto na unidade Cohab, Barracão, Progresso e Unidades do interior.

Atualmente, segundo o município, o esquema vacinal inclui duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses, e um reforço aos doze meses. Com a atualização, esse reforço será feito com a vacina ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y. C. Já a vacina meningocócica B não está disponível na rede pública.