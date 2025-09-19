Geral

Estado emite alerta para surto de meningite em Bento Gonçalves

De acordo com o Centro Estadual de  Vigilância em Saúde (Cevs), três casos foram identificados entre julho e agosto. Alerta é feito para detecção rápida de novos casos e implementação de medidas para controle

