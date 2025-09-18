Geral

Embaixadores do Turismo
Notícia

Estado aposta em prendas e peões do MTG para atrair visitantes ao RS; Serra tem representante de Gramado

1ª Prenda Juvenil do Estado, Gabriela Thoen Krause participou de capacitação em Caxias do Sul em agosto. Na 25ª Região Tradicionalista, já há ideia de ampliar as divulgações

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS