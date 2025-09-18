Estado aposta em prendas e peões do MTG para atrair visitantes ao RS; Serra tem representante de Gramado

Gabriela com a plaquinha de embaixadora do turismo no ombro esquerdo e durante o Festival de Cinema de Gramado. Gabriela Thoen Krause / Arquivo Pessoal

Uma ação do governo do Estado quer aproveitar o potencial e o conhecimento de prendas e peões do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para divulgar o turismo do Rio Grande do Sul. Na Serra, já há uma representante em atuação e há planos para ampliar o número de embaixadores.

Eleita em maio a 1ª Prenda Juvenil do RS, Gabriela Thoen Krause participou de um seminário de formação em Caxias do Sul no mês passado, durante a Geração e Distribuição da Chama Crioula. Desde então, ostenta com orgulho, ao lado da faixa de prenda estadual, o título de embaixadora do turismo. A ação do Estado contou com palestra do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, que falou sobre como as tradições gaúchas diferenciam de outros destinos brasileiros.

Ao lado de outros participantes, Gabriela, que é de Gramado, aprendeu mais sobre como a cultura e a tradição gaúcha, tão celebradas internamente, também são diferenciais para atrair visitantes de fora do Estado.

— Quando o turista vai para outro Estado visitar, ele quer ver a identidade daquele lugar, ver algo diferente. E o Rio Grande do Sul tem uma cultura belíssima, mas que muitas vezes fica fechada dentro de um CTG — afirma Gabriela.

A jovem de 16 anos recebeu o título de 1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul após participar da Ciranda Estadual. O concurso é conhecido pelo alto nível de exigência em estudos da cultura gaúcha e apresentação de dotes artísticos, como dança tradicional, declamação e canto. Para concorrer, as prendas precisam vencer a etapa regional um ano antes, onde competem somente entre as entidades da região abrangente.

Gabriela carrega no DNA o amor pelo Rio Grande do Sul. É filha de Carla Thoen, que em 1998 conquistou o título de 3ª Prenda Adulta do Estado. Além disso, é bisneta de Lúcio Peregrino Petersen, fundador das duas entidades tradicionalistas de Gramado — além do CTG Manotaço que a jovem faz parte, o Rodeio Velho.

Setembro, o mês que recebe diversas programações alusivas à Revolução Farroupilha, é o de maior movimentação das tradições gaúchas. Gabriela tem feito divulgações contínuas, principalmente pelas redes sociais. Inclusive, em um vídeo publicado recentemente com a cantora Luiza Barbosa para promover o Festival Gaúchos, que ocorre em Gramado, já conta com mais de 90 mil visualizações.

— O objetivo é fortalecer o turismo como um vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado — define a prenda.

Gabriela no Palácio do Piratini, em Porto Alegre, sede do governo do RS. Gabriela Thoen Krause / Arquivo Pessoal

Além do Festival Gaúchos, Gabriela também tem se feito presente em outras ações em Gramado, recentemente, foi pilchada ao tradicional Festival de Cinema. Além disso, já foi ao Palácio do Piratini, sede do governo do RS, e na Expointer para divulgar o turismo.

Sempre que pode, visita estabelecimentos comerciais da cidade para conversas e apontar melhorias na divulgação das tradições gaúchas. Segundo ela, o que a move é a paixão pelo Rio Grande do Sul:

— É um trabalho voluntário, mas que nos faz muito bem, porque amamos o que fazemos. Eu vou conversar sobre a cultura gaúcha e posso ficar uma hora falando que não vou me cansar porque é algo que amo.

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, não há previsão de outro seminário para formação de embaixadores do turismo ainda em 2025.

Para além da Semana Farroupilha

Mesmo que as prendas e peões regionais e de outras entidades não tenham se tornado embaixadores do turismo no seminário, diversos integrantes da 25ª Região Tradicionalista, que compreende Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Nova Roma do Sul e Nova Pádua, também estiveram presentes no evento em Caxias. De acordo com Elenice Girelli, diretora cultural da 25ª, durante a Semana Farroupilha o trabalho é intenso na divulgação do turismo regional, como nos Pavilhões.

— O pessoal no Nordeste e Sudeste tira férias no Carnaval, e não paramos para pensar que no Sul o pessoal também tira férias na Semana Farroupilha para estar aqui (nos pavilhões da Festa da Uva, por exemplo). O turista vem e quer ver isso, e nossas prendas e peões estão aqui agindo como embaixadores locais porque estão apresentando isso para o turista que vem visitar nossa cultura — descreve Elenice.

Segundo a diretora da 25ªRT, o objetivo, assim que passar os Festejos Farroupilhas, é de intensificar as divulgações. Uma das ideias é seguir um padrão similar com o que ocorre com a Festa da Uva, em que a rainha e princesas também divulgam a celebração fora das datas: