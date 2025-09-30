Especialistas apontam caminhos para elevar o turismo da Serra na 10ª edição do Encontro de Gigantes

Painel contou com empresários Tarcísio Michelon e Luciano Peccin, e o secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, Rafael Castello. Ulisses Castro / Agencia RBS

Propulsor do desenvolvimento econômico e da valorização da história de municípios da Serra, o turismo local ganhou análises e novas perspectivas na 10ª edição do Encontro de Gigantes, ocorrida na manhã desta terça-feira (30), em Bento Gonçalves.

Com o tema Crescimento, Importância e Desafios do Turismo na Serra, o evento reuniu empresários e gestores dos setores privado e público no Dall’Onder Grande Hotel. No centro do debate, estiveram os empresários Tarcísio Michelon e Luciano Peccin, e o secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula, Rafael Castello. A realização é da rádio Gaúcha Serra.

Durante as saudações, os painelistas destacaram o poder turístico de Bento Gonçalves, Gramado e São Chico, cada um à sua maneira, e evidenciaram a necessidade de conexão entre as cidades da região para atrair ainda mais os turistas. O segmento, na visão deles, é a chave para o futuro, e precisa do apoio da comunidade.

— Turismo se faz com pessoas, é participativo, comunitário. O lugar de maior turismo no mundo é um banhado, a Disneyland. Ou seja, não são só belezas naturais que atraem o turista, mas sim, o que a comunidade faz: a forma de receber, de agir e de criar eventos — resume Peccin, criador do Natal Luz de Gramado e ex-secretário de Turismo da cidade.

A experiência das três figuras revelou histórias que inspiram e que levaram ao sucesso das inúmeras atrações turísticas locais, dos vinhos em Bento aos queijos artesanais em São Chico. Entre os tópicos, houve colocações sobre o papel incansável do empreendedor no processo e da importância do apoio do poder público.

— O poder público cria o ambiente, o cenário, os mecanismos, uma legislação que potencialize o turismo. Em São Chico criamos uma área de expansão turística, leis de patrocínio, planos de cultura e de turismo. Isso tudo criou uma ambientação para que comunidade faça o turismo — argumenta Castello.

Os desafios que se avizinham não ficaram de fora do fórum. Michelon, que é diretor do Grupo Dall'Onder e criador e presidente do roteiro Caminhos de Pedra, acredita na união de esforços entre iniciativa privada, poder público e comunidade para investimentos sólidos no turismo.

– Eu acho que desenvolvemos apenas 10% do nosso potencial, temos como desenvolver muito mais. Temos a ideia na cabeça, é preciso convencer a iniciativa privada a investir e o poder público a fazer a parte dele – diz Michelon.

Para Peccin, Gramado hoje é do turista. Nesse sentido, ele defende uma reelaboração organizacional da cidade para melhor acolher quem vai prestigiar os encantos do município da Região das Hortênsias. De acordo com ele, são oito milhões de turistas anuais.

— A Serra gaúcha é um dos maiores polos-turísticos do Brasil. Precisamos pensar na estruturação da região em todos os seus aspectos para que consigamos receber as pessoas com segurança e orientação, para que elas venham para cá e sejam felizes. Isso passa pela estruturação, pelo carinho, pelo brilho nos olhos que jamais podemos perder — complementa o secretário do Turismo de São Chico.

No fim, houve abertura para perguntas, que possibilitou a discussão de assuntos como a busca por recursos para reforçar a infraestrutura, como o futuro Aeroporto da Serra, que será construído em Vila Oliva, em Caxias do Sul, e a qualificação de estradas.