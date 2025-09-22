Geral

Novidade
Notícia

Espaço definitivo da maternidade SUS de Caxias do Sul é inaugurado no Virvi Ramos

O evento contou com o governador Eduardo Leite; o Estado colaborou com cerca de R$ 8,5 milhões para a nova instalação

Bruno Tomé

