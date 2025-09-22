Espaço definitivo da maternidade SUS de Caxias do Sul é inaugurado no Virvi Ramos

Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, e governador Eduardo Leite inauguram maternidade SUS do Virvi Ramos. Porthus Junior / Agencia RBS

A nova maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul foi inaugurada nesta segunda-feira (22) no Hospital Virvi Ramos, no bairro Madureira. Com investimento de R$ 17,8 milhões em tecnologia e infraestrutura, a estrutura conta com Unidade Materno Infantil, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e Unidade de Internação.

Em discurso, Leite celebrou a união de recursos do Estado e dos deputados para a abertura da maternidade, afirmando que é um exemplo de como a colaboração na política pode solucionar problemas para a sociedade.

— Estamos especialmente felizes com essa entrega porque se soma a aquelas entregas que o programa Avançar na Saúde tem permitido, com quase R$ 1,2 bilhão de investimentos, com blocos cirúrgicos, equipamentos de diagnóstico por imagem, como ressonância, equipamentos de tomografia, novos equipamentos de hemodinâmica em unidades de cardiologia, maternidades, UTIs, neonatal, pediátrica, em todas essas áreas nós temos mais de uma centena de hospitais por todas as regiões do Estado que têm recebido investimentos robustos do governo do Estado — declarou Leite.

O governador também prometeu até o fim da semana apresentar o chamado SUS Gaúcho. O projeto será usado para subfinanciar as áreas que o SUS nacional não consegue cobrir.

— Vamos entrar com mais recursos, vai ser um R$ 1 bilhão a mais até o final deste governo, com R$ 250 milhões neste ano e mais R$ 750 milhões no ano que vem. É mais do que o Estado historicamente colocaria usando os critérios que a gente tinha estabelecidos pelos diversos governos. Vamos fazer isso de maneira estratégica olhando para as especialidades onde há maior fila — completou o governador.

A secretária estadual da Saúde relembrou o desafio de quando recebeu a notícia de que Caxias teria o fechamento da maternidade SUS, que anteriormente estava no Hospital Pompéia:

— Tivemos um desafio gigante que parecia instransponível quando recebemos a informação que fechariam o atendimento da maternidade. Nós tínhamos que construir uma solução que fosse viável em qualidade técnica e atendimento. Por isso, não tem como esquecermos qual foi a jornada que caminhamos.

A maternidade terá capacidade de realizar até 130 partos ao mês.

Além do governo estadual, o deputado Mauricio Marcon (Podemos), em parceria com a prefeitura, repassou R$ 4,5 milhões para aquisição de equipamentos. Também via emenda parlamentar, a deputada federal Denise Pessôa (PT) direcionou cerca de R$ 4 milhões, incluindo a compra de um novo mamógrafo. E a Câmara de Vereadores contribuiu com R$ 1,076 milhão.

A diretora-executiva do hospital, Cleciane Doncatto Simsen, agradeceu a todos que aportaram investimentos para a abertura da nova maternidade e a todos envolvidos no projeto.

— Estamos muito felizes porque estamos voltando ao nosso DNA. Nosso hospital já foi referência de materno-infantil — celebrou a diretora-executiva.

A nova maternidade conta com 1,5 mil metros quadrados de área construída. Toda a estrutura obstétrica fica no mesmo pavimento, o que otimiza e facilita a logística também dos atendimentos, como destacou Cleciane.

A estrutura conta com três salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), todas com banheiro privativo e uma delas equipada com banheira, para viabilizar, no futuro, protocolos de parto na água; e UTI Neonatal com 10 leitos (oito destinados ao SUS e dois a convênios). Além disso, há ambientes como salas de espera, sala para que a mãe tenha conforto para esgotar o leite, sala para momentos de conversas difíceis, sala de admissão, sala de avaliação de exames e sala de espera.

— Não tenho dúvida de que com essa maternidade vamos estar virando página uma história muito importante para Caxias do Sul — declarou o prefeito Adiló Didomenico, agradecendo à instituição ter aceitado e ter realizado o projeto para a nova a maternidade SUS de Caxias.

O município investe cerca de R$ 1,5 milhão por mês para a operação da maternidade. O investimento é feito desde julho de 2024, quando o atendimento começou em local transitório. A estrutura também será referência para os 49 municípios da Serra.

Funcionamento em estrutura transitória

Desde julho do ano passado, quando encerrou o contrato da prefeitura de Caxias do Sul com o Pompéia Ecossistema de Saúde, a maternidade passou a operar em um espaço transitório no Virvi Ramos. Desde então, o hospital do bairro Madureira realizou mais de 1,1 mil partos.