Geral

Investigação 
Notícia

Crânios encontrados em Caxias: saiba como técnicos forenses trabalham para identificar as vítimas

Cinco dos seis crânios encontrados em diferentes espaços de Caxias do Sul recentemente já passaram pela análise do IGP da cidade e foram encaminhados para Porto Alegre. Na Capital, uma equipe irá trabalhar com técnicas avançadas para determinar o DNA das vítimas 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS