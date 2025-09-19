Crânios encontrados em Caxias: saiba como técnicos forenses trabalham para identificar as vítimas

IGP realiza duas fases de análises em busca de pistas que possam indicar traços da vítima. Crânios da imagem são meras representações. Ulisses Castro / Agencia RBS

A descoberta de seis crânios humanos em diferentes pontos de Caxias do Sul recentemente tem mobilizado a equipe do Instituto- Geral de Perícias (IGP) para identificar as vítimas ou encontrar informações que indiquem quem são aquelas pessoas.

Entre os trabalhos de reconhecimento, o maior desafio das equipes forenses é conseguir identificações a partir de ossadas. Isso porque a ausência de cabelos, tecidos e sangue, fontes de DNA ou digitais, se perdem com a decomposição do corpo. Ainda, a ausência de traços físicos dificulta o processo junto aos familiares.

— A decomposição do corpo começa 24 horas após a morte e segue com várias fases. Passado cerca de quatro meses, começa a esqueletização, que finaliza em até três anos. Então, quando chega até nós uma ossada, sempre é um problema. Na maioria das vezes, a gente não tem suspeita de quem possa ser aquela pessoa — explica o perito criminal Airton Carlos Kraemer.

Mesmo com opções limitadas, as equipes seguem uma série de protocolos em buscas de pistas. O primeiro passo, segundo Kraemer, é ir até o local onde a ossada foi encontrada e avaliar a cena. Em casos relacionados com homicídios, os peritos podem encontrar relação entre o espaço e a morte da vítima.

Após, os restos mortais são levados até o IGP e passam por uma análise preliminar. Os técnicos irão buscar fraturas nos ossos que possam ter ocasionado a morte. É nessa fase também que o sexo e a faixa etária da vítima são determinadas.

— A gente faz uma análise da proporção óssea. Falando do crânio, os masculinos geralmente são maiores do que os femininos. A partir da análise dos dentes, conseguimos estipular a faixa etária. Tanto a arcada dentária superior quanto a inferior são medidas. Dentes mais desgastados indicam uma ossada mais velha e vice-versa — detalha.

Caso haja suspeita de quem é a vítima, os peritos acionam familiares para buscar o histórico odontológico. Exames de raio-x e placas de bruxismo são exemplos de materiais usados para comparar com o crânio. No entanto, essa alternativa só é adotada quando há suposições sobre a identidade.

DNA a partir de dentes e ossos

Equipes especializadas em odontologia irão avaliar dentes de crânios encontrados em Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Essas etapas iniciais já foram realizadas nos seis crânios encontrados em Caxias. Cinco deles já foram encaminhados para o IGP de Porto Alegre, onde as fases avançadas da análise acontecem. O sexto será enviado na próxima quinta-feira.

Na Capital, peritos odontológicos extraem alguns dentes do crânio para abri-los em busca de material genético. Conforme Kraemer, quanto mais antigo o crânio for, menos material haverá nos dentes. Em caso de outros ossos, o fêmur é o ideal para a obtenção de material.

— São tiradas pequenas amostras de tecido. A partir disso obtemos algumas células remanescentes do DNA. Com esse material, fazemos o sequenciamento genético, replicando as células. Esse processo demora para acontecer, é quase uma paleontologia forense — indica.

O DNA das vítimas é inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A partir disso, familiares que tenham registrado o desaparecimento de um ente podem doar material genético, que será comparado com o banco.

— Em 2018 tivemos o caso de um homem que saiu de Farroupilha e foi para São Paulo. A ossada dele foi encontrada em 2022. O material foi processado e colocado no Banco. Como a família já tinha doado o material genético, conseguiram identificar a ossada dele.

O que a análise inicial aponta sobre os crânios

Segundo Kraemer, os crânios encontrados em Caxias não possuem fraturas. Todos são antigos e têm idades próximas. Essas características reforçam os indícios de que os ossos tenham sido retirados de algum cemitério. A tese de que os crânios foram usados em rituais religiosos é defendida pelo delegado Raone Nogueira.

— Se a gente pegar de junho para cá, o que eu posso afirmar é que os casos de 3 de junho (no Vila Amélia) e 3 de julho (no Charqueadas) têm, sim, uma correlação. Pelo que averiguamos até então, a possibilidade de motivação seria para a utilização em ritos religiosos — indica ele.

A Polícia Civil aguarda o resultado da análise do IGP de Porto Alegre e segue investigando o caso.

